Полиция задержала капитана перевернувшегося в Краснодарском крае катамарана

Полиция задержала капитана прогулочного катамарана, который 5 июля перевернулся вблизи посёлка Джубга в Краснодарском крае. Об этом Лайфу сообщили в пресс-служба МВД РФ по региону.

Задержанным оказался мужчина 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск. Сейчас он передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте.

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. В распоряжении Лайфа оказались фото- и видеоматериалы, как часть опрокинувшегося судна ушла под воду. По официальной информации, в результате ЧП погибли две женщины. Возбуждено уголовное дело.