В Грузии отменили концерт A'Studio из-за "сложившейся обстановки"

На выступление коллектива продали более 1000 билетов, сейчас артистам ищут замену.

В городе-курорте Батуми отменили концерт группы A'Studio, вокалистка которой — уроженка Грузии Кети Топурия. Об этом со ссылкой на владельца клуба UP2U, где должно было состояться выступление, сообщает Аджарское телевидение.

— В понедельник мы предложим альтернативный вариант. Боб Синклер или Moloko — точно не знаем, мы ведём переговоры. На этот концерт смогут прийти те, кто приобрёл билеты на концерт A'Studio, — пояснил владелец заведения Ираклий Палавандишвили.

По его словам, на шоу было продано более 1000 билетов. Решение об отмене было принято из-за сложившейся в Грузии ситуации.

Как отмечается, в грузинском сегменте соцсетей Кети Топурия не раз становилась объектом критики. Например, это происходило после выступления артистки в форме российского военного.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Тбилиси оценили в 200–300 миллионов долларов.