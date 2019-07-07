В Донбассе украинский военный расстрелял боевиков "Азова"

Подобный случай произошёл 4 июля, когда украинские власти списали застреленного в ходе алкогольных прений на действия вражеской стороны.

Военнослужащий ВСУ открыл в Донбассе огонь по боевикам националистического спецподразделения "Азов" по причине идеологических разногласий. Об этом сообщает офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— 5 июля в ходе конфликта, возникшего на почве идеологических разногласий между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения "Азов"... рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, — пояснил он.

Филипоненко также добавил, что 4 июля в результате конфликта между сослуживцами ВСУ, возникшего на почве алкогольных возлияний, застрелен солдат первого батальона 54-й бригады Вооружённых сил Украины. Тогда инцидент списали на обстрел со стороны ЛНР.

Напомним, что это не первый скандал, связанный с военнослужащими ВСУ. Ранее украинский солдат в нетрезвом состоянии предпринял попытку дезертировать, однако погиб в результате подрыва на мине, а 11 июня выпившие солдаты ВСУ въехали в стену жилого дома на БМП. Кроме того, 20 июня пьяный украинский командир расстрелял в ЛНР своих подчинённых.