В Минздраве уточнили число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области

При взрыве бензовоза на трассе в Свердловской области погибло три человека, а не четыре, как сообщалось ранее. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального Минздрава Константина Шестакова, информация о четвёртой жертве не подтверждается.

— Три человека погибли, это официальная информация, — отметил он.

Напомним, что авария произошла на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым. Бензовоз "Урал" съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся. Лайф опубликовал фото и видео с места ДТП. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.