Водитель перевернувшегося на Урале бензовоза обвинил в ДТП попутчиков

В скором времени в отношении подозреваемого жителя Свердловской области будет избрана мера пресечения.

Сотрудники полиции допросили водителя взорвавшегося бензовоза "Урал". 51-летний житель Свердловской области извинился перед родственниками пострадавших и погибших.

— Я хочу извиниться перед родственниками пострадавших и погибших. Я не имел злого умысла. Простите меня, — сказал он.

По его словам, по дороге в посёлок Кытлым он подобрал 11 попутчиков — участников горного марафона "Конжак". Двое находились в кабине, а остальные сидели сверху на бочке. По версии водителя, в ДТП всё же виноваты двое пассажиров, которые на спуске случайно выключили раздаточную коробку в кабине.

В ближайшее время жителю Свердловской области будет избрана мера пресечения.

Ранее Лайф писал, что авария произошла на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым в Свердловской области. Бензовоз "Урал" съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся. Лайф опубликовал фото и видео с места ДТП. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Согласно официальной информации, в аварии погибло три человека.