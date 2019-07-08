Защитнику сбежавшей с миллионами кассирши начали угрожать

Мужчине написали, что против него могут возбудить дело или же пострадают его дети.

Общественник Азамат Галин, который предоставил адвоката сбежавшей с 23 миллионами рублей Россельхозбанка Луизе Хайруллиной, рассказал о поступающих в его адрес угрозах. Согласно заявлению мужчины, от него требуют отозвать защитника.

— Следователь Файзуллин, отдел полиции № 9, возбудит в отношении тебя дело. Закроем сразу. Сообщи журналистам — и пострадают твои дети, — приводит Галин текст поступившей ему угрозы на Facebook.

Неизвестный пишет общественнику, что он "мужчина умный" и будет жить спокойно, если "примет правильное решение".

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, присвоив 23 миллиона рублей. 4 июля стало известно о её задержании. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.