В Москве суд арестовал таксиста-отравителя

После разъяснительной работы с его родственниками он добровольно пришёл в отдел полиции.

Суд арестовал таксиста, который обвиняется в том, что опоил и ограбил пассажира в Москве.

— Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, ранее в одну из больниц Москвы попал мужчина, который отравился неизвестным веществом. Он почувствовал себя плохо после того, как его угостил водой водитель такси. Когда мужчина пришёл в себя, он обнаружил, что у него пропала банковская карта. С неё было списано 16 тысяч рублей.

Позже столичные полицейские сообщили, что задержали таксиста. После разъяснительной работы с родственниками он добровольно пришёл в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

О серии подобных инцидентов, волна которых прокатилась по всей стране, читайте в материале Лайфа.