Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы

Следующий, 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Организация и проведение возлагаются на Российский организационный комитет "Победа".
Напомним, что буквально на прошлой неделе на церемонии получения верительных грамот у иностранных послов Владимир Путин рассказал о подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Для подготовки памятных и праздничных мероприятий был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества.
Вместе с тем российский лидер назвал необходимым сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века и помнить о том, какой высокой ценой досталась миру победа над фашизмом.
К слову, Путин уже пригласил лидеров США и Франции в Москву на юбилей Победы. Дональд Трамп заявил, что подумает над приглашением, а вот Макрон сразу дал ответ: пообещал приехать.
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