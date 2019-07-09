Владелец NewsOne назвал генпрокурора Украины лжецом

Он также предоставил документацию, подтверждающую лживость утверждений Юрия Луценко.

Народный депутат Украины и владелец телеканала NewsOne Тарас Козак назвал циничной ложью слова генпрокурора страны о якобы связях его медиа с российским банком.

— Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности, — говорится в заявлении нардепа на сайте канала.

Козак заявил, что конечным собственником медиа является он сам, а не "кипрская компания" и все попытки обвинить телеканал в чём-либо противоправном являются "искусственно созданными" и служат исключительно поводами воздействия на телеканал "по политическим мотивам".

По его мнению, "политическая ерунда от Юрия Луценко (генеральный прокурор)" на фоне внесённого в Раду представления о его увольнении является попыткой удержаться на посту при помощь дешёвого пиара, отвлекая внимание от своей "провальной и бестолковой" работы.

Он также отметил, что "в более широком смысле" заявления генпрокурора созвучны с позицией киевских властей, которые не только отказываются от диалога на всех уровнях, но и "пренебрегают прошлыми обещаниями".

— Сегодня к этому перечню добавились нападки на свободу слова и основные принципы журналистской деятельности, — резюмировал нардеп.

В конце обращения Козак приложил документы, обличающие ложь генпрокурора Украины о российском банке, и выразил надежду, что, несмотря на противодействие со стороны радикалов, а также "политическую халатность" нынешнего руководства страны, будет установлен диалог между странами и удастся добиться мира.

Тем временем в самом Киеве националисты проводят акцию у здания телеканала NewsOne в знак протеста против проведения телемоста с Россией. Ранее Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статье "Покушение на совершение госизмены" из-за телемоста. Из-за него был поставлен ультиматум Зеленскому.