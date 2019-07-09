В Тулуне после наводнения спасатели вылавливают из воды кошек

Город Тулун по-прежнему остаётся последним подтопленным населённым пунктом области.

В Иркутской области спасатели продолжают бороться с последствиями наводнения, вызванного паводком. МЧС России опубликовало видео, как при разборе затора под мостом на реке Ие в Тулуне сотрудники министерства вылавливают животных.

На записи показана только часть спасательной операции. Видно, как плывут две кошки, с трудом перебирая лапами. Спасатели ловят их сачком и усаживают в специальную коробку.

— Молодцы! Воины! Две кошки спасены! — комментируют действия сотрудников МЧС по рации.

Напомним, 27 июня в Иркутской области прошли сильные дожди, которые стали причиной паводка. В результате затопления погибло 24 человека и почти 3,5 тысячи животных. В настоящее время единственным подтопленным населённым пунктом в регионе остался город Тулун. Сейчас там проходит дезинфекция системы водоснабжения.