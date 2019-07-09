Задержанных сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Фигуранты дела дают показания, и сейчас следствие собирает доказательства их вины.

Следователи проверят арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ на причастность к краже денег, которые были изъяты у так называемого полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.

— Это одни и те же люди, они хорошо знают друг друга. Следствие проверит арестованных на причастность к краже денег, которые были изъяты во время обыска у бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Захарченко, — передаёт ТАСС слова источника в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что задержанные уже дают показания и сейчас собираются доказательства вины фигурантов. Арестованных также проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, 2 июля сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали своих коллег, подозреваемых в хищении денежных средств у частного предпринимателя. Как сообщил РБК, были задержаны три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", два офицера управления "К" ФСБ России и сотрудник Академии ФСБ.

5 июля военный суд отправил в СИЗО пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере. Ещё двух силовиков поместили под домашний арест.

Что касается Захарченко, то 10 июня бывшего полковника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. При обысках у него было найдено около девяти миллиардов рублей в разной валюте.