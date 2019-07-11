Бутина может остаться в США до конца года

Сейчас представители девушки делают всё возможное, чтобы не допустить такой ситуации.

Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, сообщил в беседе с газетой "Известия", что его дочь может оказаться на родине позже запланированного срока.

По его словам, после освобождения из тюрьмы девушка может провести несколько месяцев в иммиграционном центре, где будет ожидать депортации в Россию.

— Существует реальная угроза, что Машу поместят в иммиграционный приёмник. Там она теоретически может находиться несколько месяцев, — рассказал Бутин.

В случае если девушка всё-таки окажется в центре, дома она появится не раньше чем в конце года, добавил Бутин.

В свою очередь, правозащитник Александр Ионов заверил, что представители россиянки делают всё возможное для того, чтобы не допустить такой ситуации. Кроме того, Ионов отметил, что условия в таких учреждениях в США "абсолютно негуманны и недопустимы".

Напомним, что осуждённая в США россиянка Мария Бутина выйдет из тюрьмы на 10 дней раньше. Будучи в тюрьме, она начала преподавать четыре дисциплины, а также похудела на 20 килограммов.