На "мосту Кличко" появились новые трещины

На сегодняшний момент пока не известно, виноваты ли в поломке нового стеклянного моста вандалы.

На пешеходно-велосипедном мосту, который власти Киева открыли в конце мая, появились новые трещины: на этот раз не на стёклах, а у основания. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, трещина шириной с палец появилась на одной из опор перил "моста Кличко" со стороны Владимирской горки. Кроме того, заметно ослабли и провисли тросы, которые стягивают ограждения.

По информации местных жителей, не обошлось и без других повреждений: появились зазоры между креплениями, которые врезаны в парапет с другой стороны.

На данный момент пока не известно, что стало причиной "разрушения" моста и влияет ли появившаяся трещина на снижение его устойчивости.

Напомним, новый мост в центре Киева получил народное название "мост Кличко" из-за того, что мэр украинской столицы вместе с братом проверил на прочность стеклянный пол. При этом стекло треснуло через сутки после открытия конструкции. Впоследствии трещины появились ещё на нескольких стеклянных панелях.