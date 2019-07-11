Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах, пострадало ещё 13 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Предварительно, пострадало 14 человек, из них 12 помощь оказана амбулаторно на месте, один человек доставлен вертолётом в ожоговый центр больницы № 2 Подольска, один человек погиб, — отметили в ведомстве.

Агентство со ссылкой на экстренные службы также сообщает, что погибшей оказалась охранница ТЭЦ. Она не успела выбраться из огня.

Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении возгорания участвовали вертолёты и пожарные поезда. Лайф опубликовал кадры возгорания, снятые с дрона. Возгорание произошло в результате прорыва газопровода.

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