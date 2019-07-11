Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах, пострадало ещё 13 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

— Предварительно, пострадало 14 человек, из них 12 помощь оказана амбулаторно на месте, один человек доставлен вертолётом в ожоговый центр больницы № 2 Подольска, один человек погиб, — отметили в ведомстве.

Агентство со ссылкой на экстренные службы также сообщает, что погибшей оказалась охранница ТЭЦ. Она не успела выбраться из огня.

Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении возгорания участвовали вертолёты и пожарные поезда. Лайф опубликовал кадры возгорания, снятые с дрона. Возгорание произошло в результате прорыва газопровода.