Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

У надзирателей было популярным топить в бочке или пытать мокрой тряпкой, вспоминают бывшие заключённые.

Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя. Как сообщается в расследовании агентства, она принадлежит батальону "Азов" при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).

О существовании тайных тюрем ранее на пресс-конференции в Москве сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он отмечал, что одна из них находится на территории аэродрома Мариуполя и называется "библиотекой". На первом этаже аэропорта расположены две нерабочие холодильные камеры. Они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них заводили задержанных людей, содержали абсолютно неофициально.

Слова бывшего украинского силовика подтвердили и бывшие заключённые. Ольга Селецкая — одна из бывших узников скрытой тюрьмы СБУ, которая принимала участие в митингах сторонников федерализации Украины. Её задержали в 2014 году сотрудники "Азова". Среди силовиков был неизвестный тюремщик в балаклаве с фотографии, которую на пресс-конференции представил Прозоров.

— Видела его футболку и борсетку. Потом он уже расслабился и снял (балаклаву. — Прим. ред.), и я увидела, что он рыжий. Он участвовал в моём задержании и очень радовался, — рассказала она, добавив, что узнала трёх человек из числа заключённых.

По её словам, одна из самых популярных у палачей пыток — топить в бочке или мучить мокрой тряпкой. На лицо лежащему кладут тряпку и медленно поливают водой. Человек начинает захлёбываться.

Ещё одна жительница Мариуполя Татьяна Ганжа также вспоминает про большое число пластиковых дверей и так называемый холодильник. Происходившее в аэропорту женщина описывает как "реальное место смерти".

— Все ужасы не передать. Перебита была переносица, и левое ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать. Всё пересказывать не буду... Но этот вээсушник-мальчишка, который меня водил в туалет по тому коридору, мне сказал, что "за два дня до вас тут девочку забили насмерть, тоже Татьяну, — с ужасом вспоминает Татьяна.

Ганжа добавила, что ей постоянно угрожали ямой или рвом, куда скидывали тела погибших. То намекали, что она скоро пополнит их число, то обещали подвергнуть психологической пытке, когда ещё живого пленника кидают к мёртвым.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после появления сведений о тайных украинских тюрьмах, где люди подвергались пыткам и погибали.