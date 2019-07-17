Арест шести украинским морякам продлили ещё на три месяца

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Арест шести украинским морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе, продлён ещё на три месяца. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство сотрудников Следственного управления ФСБ России.

<p>Фото © LIFE</p>

Власюк М.Б., Гриценко Д.В., Драч А.Л., Зинченко В.А., Головаш Б.О. и Попов С.Н. останутся под стражей до 24 октября.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Нескольким морякам уже предъявлены обвинения.

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