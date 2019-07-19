Четвёртый энергоблок Калининской АЭС выведен на номинальную мощность

Четвёртый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области, который ранее был отключён вместе с другими блоками от сети, возобновил свою работу на номинальной мощности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия ядерной энергетики.

Сейчас номинальная мощность составляет 1000 МВт.

— Радиационный фон на станции и прилегающей территории остаётся без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, — отметили в пресс-службе атомной энергостанции.

Четвёртый блок был подключён к сети накануне вечером в четверг, 18 июля, после успешного выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве.

Напомним, ранее из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Калининской АЭС произошёл сбой в работе высоковольтных линий электропередачи, в связи с чем энергоблоки № 1, 2 и 4 приостановили свою работу. По словам специалистов, произошедшее никак не сказалось ни на радиационном фоне на станции и возле неё, ни на поставках электроэнергии потребителям.