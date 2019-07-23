Медведев раскритиковал Фургала за слова о лагере, про который "никто не знал"

Глава кабмина отметил, что местные власти Хабаровского края плохо исполняют свои обязанности, если были не в курсе ситуации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами раскритиковал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за слова об оздоровительном лагере для детей, про существование которого "никто не знал".

— Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? — сказал глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что, если местные власти не знали о существовании лагеря, значит, они плохо исполняют свои обязанности. Председатель правительства поручил вице-премьерам разобраться в ситуации и доложить ему.

Напомним, 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четверо детей. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности, из-за оставленных на нём футболки или полотенца.

Глава региона Сергей Фургал заявил, что сгоревший лагерь работал без разрешения, а о его существовании никто не знал. Затем он раскритиковал подчинённых, отметив, что, "когда дело доходит до ответственности, отвечать некому".