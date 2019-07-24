Власти Хабаровского края назвали ещё одну возможную причину пожара в лагере

По версии властей Хабаровского края, пожар в детском лагере, унёсший жизни четверых детей, мог начаться из-за упавшего на обогреватель мокрого полотенца.

— В палатках были обогреватели "Ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на "Ветерок", — рассказали в краевом правительстве.

Власти также отметили, что на палатках был очень сложный замок, который в темноте детям было крайне трудно открыть.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре ребёнка. Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан.