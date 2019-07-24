Украинский омбудсмен Денисова заявила о договорённости по возвращению моряков

Речь идет о 24 украинцах, которые были задержаны осенью 2018 года после провокации в Керченском проливе.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что Москва и Киев договорились о возвращении на родину 24 украинских моряков. В интервью "Громаському" она сообщила, что процесс оформления документов уже на завершающем этапе.

— Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине, — заявила Денисова.

Отметим, что никакого подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало. Кроме того, подтвердить эти данные не смог адвокат украинских моряков Николай Полозов.

По его словам, если будут проводиться какие-то процессуальные действия, то ему в любом случае станет об этом известно.

— Ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил, — заявил Полозов "Стране.ua"

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. На допросе нарушители признались в совершении провокации.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил им арест.