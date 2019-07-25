Опубликован трейлер российского сериала "Чернобыль"

Это будет первый российский фильм, который шаг за шагом исследует хронологию страшной аварии на Чернобыльской АЭС.

В Сети появился трейлер российского сериала "Чернобыль", который "должен стать ответом" одноимённой ленте, которую сняла телекомпания HBO. Создателем отечественной версии стала компания Amalgama Studio.

Авторы заверили, что это будет первый российский фильм, который шаг за шагом исследует хронологию страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Сериал покажет телеканал НТВ.

По данным "Кинопоиска", главные роли исполняют известные актёры Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова, Елена Яковлева, Александр Ильин и многие другие.

Сериал HBO "Чернобыль" стал самым популярным в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. Американский сценарист Крейг Мазин в свою очередь признался, что сильно переживал о том, как ленту воспримут жители Украины, России и Белоруссии.

Напомним, что о съёмках фильма о катастрофе также заявлял актёр Данила Козловский. Он обещал "принципиально другой взгляд" на Чернобыль.