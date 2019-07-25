МИД РФ предупредил Украину о последствиях из-за задержания российского танкера

Москва выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA в порту в Одесской области. Об этом РИА "Новости" заявили в МИД РФ.

— Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать, — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал Лайф, в СБУ утверждают, что танкер NEYMA осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Судно было задержано, на его борту провели обыски, изъяли документы и допросили экипаж. На опубликованных СБУ кадрах видно, что с командой корабля украинцы общались на русском языке.