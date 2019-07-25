Компания-судовладелец: Экипаж задержанного СБУ танкера возвращается домой

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Фото © Facebook/DPSUkraine

Экипаж российского танкера, задержанного в порту в Одесской области, находится в безопасности и направляется домой. Об этом со ссылкой на представителя компании-судовладельца "Альтомар шиппинг" сообщает РИА "Новости".

Экипаж в безопасности, едет домой, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, в СБУ утверждают, что танкер NEYMA, переименованный в NIKA SPIRIT, осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Судно было задержано, на его борту провели обыск, изъяли документы и допросили экипаж. На опубликованных СБУ кадрах видно, что с командой корабля украинцы общались на русском языке.

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