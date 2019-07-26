Капитан задержанного СБУ судна заявил, что моряки не нарушали правил

Он также отметил, что обыск на судне, произведённый военной прокуратурой, не был согласован с консулом.

Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, не нарушал никаких правил. Об этом сообщил журналистам капитан Илья Дребязка.

— Мы прибыли в порт Измаил, представили все документы, которые нам предоставило агентство. Я не вижу никаких нарушений ни со стороны экипажа, ни со стороны судовых правил, — рассказал капитан.

Согласно его словам, обыск на танкере проводила военная прокуратура, которая даже не согласовала действия с консулом, попросту изъяв документы.

Напомним, в то время как российские моряки возвращаются домой, задержанное судно NEYMA остаётся в украинском порту Измаил Одесской области. Сотрудники СБУ провели обыски на его борту. Стало известно, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.