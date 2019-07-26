Капитан задержанного СБУ судна заявил, что моряки не нарушали правил

Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, не нарушал никаких правил. Об этом сообщил журналистам капитан Илья Дребязка.
— Мы прибыли в порт Измаил, представили все документы, которые нам предоставило агентство. Я не вижу никаких нарушений ни со стороны экипажа, ни со стороны судовых правил, — рассказал капитан.
Согласно его словам, обыск на танкере проводила военная прокуратура, которая даже не согласовала действия с консулом, попросту изъяв документы.
Напомним, в то время как российские моряки возвращаются домой, задержанное судно NEYMA остаётся в украинском порту Измаил Одесской области. Сотрудники СБУ провели обыски на его борту. Стало известно, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.
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