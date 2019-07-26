СМИ: Подозреваемый в убийстве девушки в Раменском был ранее судим

Подозреваемый в убийстве 27-летней девушки в подмосковном Раменском Артём Шустов был ранее судим за массовые беспорядки. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас решается вопрос о переквалификации обвинения со статьи "Убийство" на "Убийство с особой жестокостью".

Ранее Лайф рассказывал о жутком преступлении в Раменском, где неизвестный убил девушку во дворе жилого дома. По словам очевидцев, подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на той же машине. Сейчас преступник задержан.

По информации Лайфа, им оказался Артём Шустов 1981 года рождения, который на протяжении двух лет был её любовником.