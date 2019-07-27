Звони́т или звóнит? Учёные составили топ-10 самых "позорных" речевых ошибок

Многие неправильные выражения изначально пришли из диалектов, а затем закрепились в речи.

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова рассказала, за какие десять речевых ошибок людям обычно наиболее стыдно. Её слова приводит "Российская газета".

1. Звони́т или звóнит

Лидером рейтинга является слово "звóнит". По мнению Блиновой, неправильное ударение в данном слове выдаёт невысокий культурный уровень человека. Правильно — "звони́т".

2. Ихний да евонный

"Ихние" и "евонные", отмечает Блинова, являются явными просторечиями, причём относящимися к уральским диалектизмам. В литературной речи правильно "их" и "его", и никак иначе.

3. Ложи и наклади

Эксперт напомнила, что можно положить, но нельзя "ложить". Здесь ключевую роль играет приставка, и эту прописную истину нужно запомнить.

4. Плотят за проезд

Как отмечает издание со ссылкой на слова специалиста, в данном случае надо помнить, что в основе слова лежит "плáта", и потому за проезд можно только "заплатить".

5. Договóры или договорá

По мнению Блиновой, эта ошибка зародилась во времена Хрущёва, когда южный просторечный диалектизм распространился по всему СССР и зажил своей "чиновничьей" жизнью. Верно только "договóры".

6. Склонения числительных

В "двухтысячно первом году", "пятисотам человекам" и так далее... Выход один — перечитать старые добрые правила русского языка.

7. Более лучше

Избыточное выражение, ставшее мемом в русскоязычном сегменте Интернета. Конечно, слово "более" тут лишнее.

8. Экспрессо

Исковерканное название этого вида кофейного напитка приводит в ужас гурманов и филологов, но употребляется достаточно часто. Экспресс — это поезд, а кофе — только эспрессо.

9. Надеть или одеть

Надевать нужно вещи, а одевать — людей (и некоторых особо мёрзнущих животных). Для запоминания пословица: "Надеть одежду, одеть Надежду".

10. Торты́ и тóрты

Правильный — второй вариант, и это есть даже в вопросах ЕГЭ, поэтому лучше запомнить, чтобы не ударить на людях в торт лицом.

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