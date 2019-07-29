Уровень воды в реке Ие в Тулуне поднялся выше 7,5 метра

Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области увеличился до 752 сантиметров, превысив критическую отметку более чем на полметра, говорится на сайте городской администрации.

— Уровень воды в реке Ие на 06:00 (01:00 по московскому времени) 29 июля составил 752 см (+32), — поясняется в сообщении.

В воскресенье в городе началась эвакуация населения, людей вывозят из трёх районов, находящихся под угрозой нового подтопления. Это район Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. В Тулуне действуют три пункта временного размещения.

Наводнение из-за дождей в Иркутской области продолжается уже около месяца. Сильнее всего от паводка пострадал Тулун, где уровень воды в реке поднимался почти до 14 метров, что вдвое выше критической отметки.

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