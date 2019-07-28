Росгвардия направила дополнительные силы для ликвидации последствий ЧС в Тулуне

За неделю удалось очистить от мусора четыре улицы города, а также 132 придворовых участка.

Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения. На данный момент в городе ведут работу 202 военных и более 40 единиц техники, рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам командира воинской части, полковника Алексея Трояна, Росгвардия проделала большую работу по разбору завалов, обеспечению населения питьевой водой, оказанию помощи по вывозу имущества из аварийного жилья, отлову собак.

— Выполнение задач по оказанию помощи людям продолжается каждый день, — добавил он.

За неделю Росгвардии удалось очистить от мусора четыре улицы, а также 132 придворовых участка, отметили в ведомстве.

Ранее Тулун в Иркутской области затопило во второй раз, началась эвакуация жителей города. По последним данным, уровень воды в реке Ия, расположенной недалеко от этого населённого пункта, поднялся выше критического.