Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка в Приангарье

Глава государства отметил, что порой гуманитарная помощь "просто разбрасывается в воду".

Президент России Владимир Путин заявил губернатору Иркутской области Сергею Левченко, что не может признать удовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в регионе.

— Сергей Георгиевич, вы были сейчас в Тулуне и слышали, о чём говорят люди. Не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной. Восстановление документов должным образом не организовано, многие не могут это сделать до сих пор. Слышали, наверное, как распределяется гуманитарная помощь, порой она просто разбрасывается в воду, — сказал глава государства в ходе оперативного совещания по ликвидации последствий наводнения.

Сегодня российский лидер прибыл в Приангарье. Путин пообщался с местными жителями, люди пожаловались президенту на отсутствие помощи после разгула стихии. Сложившуюся ситуацию глава государства назвал неразберихой.

Напомним, жертвами сильного паводка в Иркутской области стали 25 человек. В регионе проходят масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.