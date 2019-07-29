Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запретов на полёты в Россию

Ранее грузинское правительство решило простимулировать перевозчика, выделив 600 тысяч евро.

Авиакомпания Georgian Airways оценила ущерб от запрета на прямое авиасообщение с Россией в 25 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

— Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 миллионов, — сказано в сообщении.

Как отмечается, приостановка прямого сообщения между РФ и Грузией нанесла существенный удар по авиаперевозчику, поставив в сложное финансовое положение.

В настоящее время из-за отсутствия прямого авиасообщения рейсы в Россию "Грузинские авиалинии" осуществляют через Ереван. Правительство Грузии решило простимулировать такие перевозки и частично компенсировать ущерб, выделив авиакомпании 600 тысяч евро.

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля. Как писал Лайф, 7 июля авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию из Грузии.