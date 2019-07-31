Украинский политолог: Подозреваю, что Порошенко не вернётся в страну

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, который выехал за пределы страны, может не вернуться на родину. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политолог Михаил Погребинский.
— У меня закрадывается подозрение, что он не вернётся. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы, — заявил Погребинский.
Политолог также возмутился тем, как спокойно Порошенко смог покинуть пределы страны.
— До этого он килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? — добавил эксперт.
При этом Погребинский выразил надежду, что действующий президент страны Владимир Зеленский сможет отправить за решётку коррупционеров.
Бывший лидер Незалежной 29 июля покинул вместе с семьёй Украину, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему "не за что краснеть".
Своим мнением, вернётся ли Порошенко на родину, поделился журналист Андрей Бабицкий.
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