Украинский политолог: Подозреваю, что Порошенко не вернётся в страну

Его также очень удивило, почему бывший лидер Незалежной смог спокойно покинуть территорию государства.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, который выехал за пределы страны, может не вернуться на родину. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политолог Михаил Погребинский.

— У меня закрадывается подозрение, что он не вернётся. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы, — заявил Погребинский.

Политолог также возмутился тем, как спокойно Порошенко смог покинуть пределы страны.

— До этого он килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? — добавил эксперт.

При этом Погребинский выразил надежду, что действующий президент страны Владимир Зеленский сможет отправить за решётку коррупционеров.

Бывший лидер Незалежной 29 июля покинул вместе с семьёй Украину, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему "не за что краснеть".

Своим мнением, вернётся ли Порошенко на родину, поделился журналист Андрей Бабицкий.