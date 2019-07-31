Опубликовано видео подозреваемого в жестоком убийстве блогерши после допроса

Мужчину 1986 года рождения, который ранее дал показания, доставили в изолятор временного содержания.

Подозреваемого в убийстве блогерши на западе Москвы, который ранее объяснил мотив убийства, после допроса отправили в изолятор временного содержания. Соответствующее видео опубликовал телеканал "360".

На кадрах видно, как правоохранители вывели из здания подозреваемого, лицо которого скрыли, и посадили в служебную машину. После чего автомобиль вместе с предполагаемым злоумышленником и стражами правопорядка отправился в изолятор, чтобы доставить мужчину в камеру предварительного заключения.

Напомним, тело зарезанной 24-летней Екатерины, которая училась в одном из столичных вузов и в блоге в "Инстаграме" рассказывала о путешествиях, нашли в чемодане в съёмной квартире на западе Москвы. Правоохранители обнаружили на шее и груди девушки колото-резаные раны, из одежды на ней были только кружевные подвязки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в убийстве — мужчина 1986 года рождения, проживающий в Котельниках, — был задержан сотрудниками полиции во вторник, 30 июля. Позднее мужчина признался, что нанёс девушке не менее пяти ударов ножом, и заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, Екатерина неоднократно его оскорбляла и унижала.