Убитую блогершу похоронили в Подмосковье

Популярную блогершу и модель, жестоко убитую знакомым, похоронили в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает телеканал "360".

Как уточняется, родственники и знакомые провели церемонию захоронения на Новодеревенском кладбище.

Напомним, 24-летняя Екатерина была популярна в "Инстаграме", вела блог о путешествиях и дорогой одежде. После того как она несколько дней не выходила на связь, её родители забили тревогу. Позже тело девушки обнаружили в чемодане. На её шее и груди виднелись колото-резаные раны, а из одежды были только кружевные подвязки. 30 июля в Москве задержали подозреваемого в убийстве.

Мужчина 1986 года рождения признался, что нанёс девушке не менее пяти ударов ножом, и заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, Екатерина неоднократно его оскорбляла и унижала.