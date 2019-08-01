Подозреваемого в жестоком убийстве блогерши арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве московской блогерши арестовали на два месяца — до 28 сентября. На суде мужчина заявил, что ему стыдно перед родителями девушки, которую он видел всего пару раз в жизни.

— Если б я мог отдать свою жизнь за неё, я б это сделал, — сказал после суда подозреваемый.

Напомним, 24-летняя Екатерина была популярна в "Инстаграме", вела блог о путешествиях и дорогой одежде. После того как она несколько дней не выходила на связь, её родители забили тревогу. Позже тело девушки обнаружили в чемодане.

30 июля в Москве задержали подозреваемого в убийстве. Он объяснил мотив убийства неоднократными унижениями со стороны жертвы.