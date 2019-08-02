Трамп рассказал о "хорошем" разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что состоявшийся накануне диалог с Владимиром Путиным прошёл хорошо.

— Это был короткий, но хороший разговор, — сказал Трамп.

Asked by @karentravers about Robert Mueller's warning that Russia is continuing to interfere with U.S. elections, Pres. Trump says, "You don't really believe this. Do you believe this?"



"I watched Mueller. I'm not sure Mueller knows what's going on." https://t.co/35Zg7cQ9nU pic.twitter.com/LmSGZKH0uU — ABC News (@ABC) 1 августа 2019 г.

При этом он отметил, что единственной темой их беседы была исключительно помощь со стороны США в тушении лесных пожаров в Сибири, которая не касалась ни "российского вмешательства" в американские выборы президента 2016 года, ни истекающего сегодня ДРСМД.

Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Красноярском крае.