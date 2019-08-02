Трамп рассказал о "хорошем" разговоре с Путиным

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Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что состоявшийся накануне диалог с Владимиром Путиным прошёл хорошо.

Это был короткий, но хороший разговор, — сказал Трамп.

При этом он отметил, что единственной темой их беседы была исключительно помощь со стороны США в тушении лесных пожаров в Сибири, которая не касалась ни "российского вмешательства" в американские выборы президента 2016 года, ни истекающего сегодня ДРСМД.

Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Красноярском крае.

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