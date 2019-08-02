Трамп рассказал о "хорошем" разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что состоявшийся накануне диалог с Владимиром Путиным прошёл хорошо.
— Это был короткий, но хороший разговор, — сказал Трамп.
Asked by @karentravers about Robert Mueller's warning that Russia is continuing to interfere with U.S. elections, Pres. Trump says, "You don't really believe this. Do you believe this?"— ABC News (@ABC) 1 августа 2019 г.
"I watched Mueller. I'm not sure Mueller knows what's going on." https://t.co/35Zg7cQ9nU pic.twitter.com/LmSGZKH0uU
При этом он отметил, что единственной темой их беседы была исключительно помощь со стороны США в тушении лесных пожаров в Сибири, которая не касалась ни "российского вмешательства" в американские выборы президента 2016 года, ни истекающего сегодня ДРСМД.
Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Красноярском крае.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram