СМИ нашли сетевой дневник убитой в Москве блогерши

Сразу после открытия аккаунта она написала туда об отношениях с мужчинами, которые намного старше.

Сетевой дневник недавно убитой в Москве блогерши Екатерины, тело которой нашли в чемодане, опубликовало издание "КП".

На личной странице в Сети Екатерина называет себя Леди Кошечка. О себе она рассказывает немного: учится в ординатуре Московского областного научно-исследовательского клинического института, любит произведения Достоевского и Толстого, живопись Врубеля.

Аккаунт девушка завела в 2012 году, в 17 лет. В фотоальбоме она нередко публиковала откровенные фото в купальниках и нижнем белье. На странице есть и несколько её дневниковых записей. Сразу после открытия аккаунта она написала об отношениях с мужчинами, которые намного старше.

— Знаете, почему молодые девушки выбирают мужчин после тридцатника? Сейчас, возможно, подпорчу самооценку тем, кто осуждает девок за то, что те спят с сорокалетними жирными мужиками..., — пишет Екатерина.

Девушка рассказывает, как её ровесники обедают фастфудом, носят одежду с рынка и заказывают подделки известных брендов в интернете.

— Лично я вижу куда больше секса в состоявшихся зрелых мужчинах, умело подчёркивающих своё тело костюмом от Zilli, в оправах Cartier и с Raymond Weil на запястьях. С таким мужчиной чувствуешь себя женщиной, — отметила блогер.

С такими мужчинами, по её словам, гораздо больше возможностей и комфорта, чем с ровесниками, с которыми можно сходишь лишь в кино или "у входа в клуб полчаса в очереди простоять".

— Поэтому, когда я вижу красивых тёлок с малолетними (нехорошее слово), мне становится очень обидно за то, что они так бездарно тратят свою молодость и растрачивают её на такие "отношения", — считает девушка.

Последняя запись на странице появилась в 2018 году.

— Бытует мнение, что вы всё чаще и чаще стали оценивать "по одёжке", то бишь при наличии сумки Birkin можно вполне закрыть глаза на отсутствие эрудиции или низкий уровень интеллекта, — пишет Екатерина.

По её словам, девушки чувствуют себя уверенней в туфлях за 70 тысяч, чем в "босоножках за пару тысяч рублей", однако в отношении мужского пола вопрос остаётся нераскрытым.

— Как часто при знакомстве вы оцениваете "упакованность" девушки? — спросила Екатерина.

Напомним, тело 24-летней Екатерины обнаружили в чемодане в квартире в Москве. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1986 года рождения, который признался, что нанёс девушке раны ножом и заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, убитая оскорбляла и унижала его. Девушку похоронили в подмосковном Пушкине.