Порошенко могут посадить в тюрьму из-за поездки на Мальдивы

На бывшего президента Украины Петра Порошенко могут завести ещё одно уголовное дело в связи с поездкой на Мальдивские острова по поддельным документам. Об этом сообщил экс-глава администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

По его словам, 5 августа он собирается зарегистрировать в Генпрокуратуре новое заявление, касающееся "организации незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам". Как отмечает юрист, нелегальное посещение экс-главой Украины южноазиатского государства произошло в январе 2018 года.

— В рамках этого дела мы ходатайствуем о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников и получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям, — написал Портнов в соцсети.

Напомним, ранее в отношении Петра Порошенко возбудили уже тринадцать уголовных дел, последнее из которых — по факту хищений денежных средств в вооружённых силах страны. Экс-глава украинского государства 29 июля покинул страну вместе с семьёй, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему не за что краснеть.