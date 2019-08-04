СМИ: В доме дейтонского стрелка нашли записи, подтверждающие интерес к убийствам

Полиция США обнаружила в доме дейтонского стрелка записи, свидетельствующие о наличии у подозреваемого интереса к убийству людей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как уточняется, в упомянутых записях не прослеживается политических или расистских мотивов для совершения преступления и пока не удаётся понять, что именно побудило 24-летнего американца взяться за оружие. Правоохранители прилагают все усилия для поиска ответа на значимый вопрос.

Как ранее сообщал Лайф, стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. По последним данным, в результате ЧП погибло девять человек, включая сестру злоумышленника.

Стрелок, которым оказался 24-летний Коннор Беттс, ликвидирован. Что касается пострадавших, их число увеличилось до 27.