Годовалой девочке в элитном ресторане вместо сока подали моющее средство

Вместо сока в стакане ребёнка оказалось промышленное моющее средство для мытья посуды, содержащее едкий гидроксид натрия (щёлочь).

Во Франции официанты элитного ресторана принесли полуторагодовалой девочке вместо фруктового сока моющее средство. Об этом сообщает новостной канал La Chaîne Info.

Инцидент произошёл в ресторане-отеле La Fontaine aux Bretons в Pays de Retz в коммуне Порник на западе Франции. Согласно информации телеканала, супружеская пара заказала для маленькой дочери стакан фруктового сока. Однако ребёнка сразу же вырвало, при этом жидкость обожгла её кожу даже через платье.

Увидев реакцию дочери, родители решили, что это алкоголь, и попробовали предполагаемый напиток. В результате "дегустации" оба родителя получили незначительные ожоги губ и полости рта.

Что касается малышки, то она была срочно доставлена ​​в детскую реанимацию в больницу Нантского университета. Врачи ввели её в состояние искусственной комы. Несмотря на то что состояние девочки уже стабилизировалось и её жизни ничего не угрожает, по словам отца, "она всё ещё может остаться без пищевода".

— У неё очень сильные ожоги пищевода и желудка, еда не сможет поступать в организм. Ей, вероятно, потребуется пересадка, — цитирует отца ребёнка издание RTL.

По словам сотрудников национальной жандармерии, служащий ресторана перелил чистящее средство в контейнер, предназначенный для фруктового сока, и оставил его вне кухни. Некоторое время спустя другой сотрудник поставил напиток обратно на место в холодильник. Именно оттуда официант и взял так называемый яблочный сок, чтобы подать его к столу.

Напомним, это не первый случай отравления чистящим средством во Франции. В середине июня посетительнице ресторана Pizza Hut в квартале Ле Аль в самом центре Парижа по ошибке подали графин со средством для мытья посуды.

А в июне громкая история с отравлением химикатами произошла и в России: продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.