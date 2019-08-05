В Киргизии нашли тело погибшего российского альпиниста

Пик Ленина расположен на границе Киргизии и Таджикистана, его высота составляет 7134 метра.

В Киргизии спасатели обнаружили тело российского альпиниста, переставшего выходить на связь несколько дней назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Тело туриста было обнаружено на склоне пика Ленина в Ошском районе на высоте 6,2 тысячи метров.

— Сначала тело спустили в лагерь, который находится на высоте 4,4 тысячи метров, сегодня начался спуск в базовый лагерь альпинистов, — говорится в сообщении.

Имя 45-летнего гражданина России пока не называется. Известно, что он приехал в Киргизию в июле, чтобы совершить восхождение на пик Ленина, высота которого составляет 7134 метра. Ранее сообщалось, что он перестал выходить на связь. Также были найдены его вещи.

Пик Ленина — горная вершина Чон-Алайского хребта, расположенная на границе Киргизии и Таджикистана, является одним из семитысячников, то есть высочайших вершин бывшего СССР.

Напомним, другой российский альпинист 1 августа был найден мёртвым в горах Таджикистана.