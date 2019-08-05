Четверо военных пропали без вести после взрыва на складе под Красноярском

Экстренные службы не могут установить местонахождение четверых военных, которые в момент взрыва находились на одном из складов боеприпасов в воинской части под Красноярском. Источники Лайфа сообщают, что они работали на погрузке снарядов там же, где погиб сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны и несколько солдат-срочников были травмированы.

Напомним, что всего на территории части находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.

В результате, по последним данным, пострадали четверо гражданских и столько же солдат-срочников, у них зафиксированы ожоги и раны ног.