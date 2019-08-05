Число пострадавших при взрывах на складе под Красноярском возросло до девяти

В одну из больниц поступил ещё один пострадавший при взрыве на складе боеприпасов в Красноярском крае. Об этом рассказали в Ачинской центральной районной больнице.

— Девять человек, девятый сейчас в приёмном покое, поступает. Состояние средней тяжести, получил травму от взрывной волны, — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточняется, пострадавший является пожарным.

Ранее сообщалось, что ситуация в Ачинском районе Красноярского края, где произошло ЧП на складе в воинской части, остаётся сложной — взрывы происходят каждые 15 секунд.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.

Жителей ближайших населённых пунктов начали эвакуировать. На выезде из Ачинска скопились огромные пробки.