Жертвами стрельбы в Техасе оказались граждане США, Мексики и Германии

В ходе стрельбы в торговом центре Эль-Пасо погибли 13 граждан США, семеро уроженцев Мексики и один гражданин Германии. Об этом сообщил глава местной полиции Грег Аллен во время конференции.

По предварительным данным, гражданство ещё одного из 22 убитых в ходе инцидента пока не установлено.

— Пятнадцать пациентов находятся в больнице, состояние двух из них критическое. Девять человек были выписаны, — добавил Аллен.

К настоящему моменту среди раненых числится 27 человек — один из пострадавших приехал в больницу самостоятельно.

Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 22.

Напомним, утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. Сейчас ему может грозить смертная казнь.