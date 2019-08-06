СКР подтвердил гибель одного человека при взрывах под Ачинском

Следственный комитет России подтвердил, что в результате взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае погиб один человек. Также, по данным СК, восемь человек получили ранения.

По данным следствия, в ходе погрузки боеприпасов на складе по неустановленной причине произошёл пожар.

— Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, — говорится в сообщении СКР.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен.