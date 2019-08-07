Частный детектив готов обнародовать итоги своего расследования катастрофы MH17

Кроме того, он предложил опубликовать данные с американских спутников, которые у него имеются.

Частный детектив из Германии Йозеф Реш провёл собственное расследование по факту крушения авиалайнера Boeing 777, который разбился в июле 2014 года в Донбассе, и готов обнародовать его результаты. Об этом заявил РИА "Новости" сам сыщик.

Он добавил, что в его распоряжении также оказались данные с американских спутников, которые помогли ему пролить свет на обстоятельства трагедии. Эти материалы он готов предоставить как российской, так и малазийской стороне.

Говоря о конкретных лицах, ответственных за катастрофу, он отметил, что "при обнародовании будет всё представлено, кто это был… с именами".

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.

Ранее Лайф писал, что международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению самолёта Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии" в Донбассе. Среди них трое россиян и один украинец. Власти Малайзии, как и России, выразили своё несогласие с такими выводами.