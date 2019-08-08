В "Ашане" ответили на 100-миллионный иск Алибасова из-за "Крота"

Там адресовали вопросы шоумена к государственным органам, которые сертифицировали химикат.

В компании "Ашан ритейл Россия" заявили, что соблюдают все требования законодательства для реализации товаров, а также имеют все необходимые документы, которые подтверждают качество жидкости для прочистки канализационных труб "Крот". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление российского "Ашана".

В ответ на обвинения, выдвинутые продюсером Бари Алибасовым, который в начале лета отравился химическим средством "Крот", в "Ашане" ответили, что вся продукция, которая реализуется в их гипермаркетах, соответствует всем требованиям, а документы, подтверждающие качество жидкости "Крот", выданы уполномоченными органами.

В частности, компания — производитель товара "АМС-медиа" предоставила свидетельство о госрегистрации продукции, выданное Роспотребнадзором. При этом, согласно документу, "Крот" соответствует всем единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

— Кроме этого, в договоре поставки получены гарантии поставщика о том, что товар соответствует всем установленным действующим законодательством требованиям в отношении качества и безопасности, — говорится в сообщении "Ашана".

Напомним, Лайф писал, что продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. Более недели он провёл в искусственной коме.

Сегодня стало известно, что музыкальный продюсер подал иск в Пресненский суд Москвы к производителю "Крота" и гипермаркету "Ашан". Основатель группы "На-На" требует возместить ему 100 миллионов рублей за причинение вреда его здоровью из-за похожести упаковки едкой жидкости на сок.