Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции

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Фото © Алексей Никольский / ТАСС

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства.

— Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции, других данных пока нет, — указал юрист.

Он добавил, что экс-президент арестован до 26 августа "на время проведения следственных мероприятий".

7 августа киргизские спецслужбы предприняли попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева из-за подозрений в коррупции и превышении полномочий. Но его сторонники дали отпор спецназовцам, в результате чего пострадало более 50 человек, один погиб. Самого Атамбаева задержал спецназ 8 августа. Он сам согласился сдаться после переговоров. Сегодня его арестовали.

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