Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства.
— Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции, других данных пока нет, — указал юрист.
Он добавил, что экс-президент арестован до 26 августа "на время проведения следственных мероприятий".
7 августа киргизские спецслужбы предприняли попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева из-за подозрений в коррупции и превышении полномочий. Но его сторонники дали отпор спецназовцам, в результате чего пострадало более 50 человек, один погиб. Самого Атамбаева задержал спецназ 8 августа. Он сам согласился сдаться после переговоров. Сегодня его арестовали.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram