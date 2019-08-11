На военных складах под Ачинском ликвидировали возгорание

Пожар на военных складах под Ачинском, возникший после взрывов боеприпасов, ликвидирован. Об этом сообщил глава ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Игорь Лисин.

— Горение там ликвидировано. Просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности, — заявил Лисин.

Напомним, днём 5 августа в городе Ачинске Красноярского края прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Спустя два дня в районе был снят введённый режим ЧС, после чего люди начали возвращаться в свои дома, а военные приступили к разминированию разлетевшихся снарядов.

Однако вскоре вновь началась детонация снарядов, из-за чего была объявлена повторная эвакуация. Лайф публиковал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров, а также кадры с последствиями новых взрывов.