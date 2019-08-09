Лайф публикует видео с последствиями новых взрывов под Ачинском

На кадрах видны повреждённые здания, машины, которые посечены осколками боеприпасов.

После новой серии взрывов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае военные вновь эвакуируют людей из опасной зоны. Одновременно с этим местные жители присылают Лайфу фото и видео как самих взрывов, так и их последствий. Например, сотрудники Ачинского глинозёмного комбината сняли момент удара взрывных волн об стену здания на территории предприятия.

Другое видео опубликовала жительница посёлка Каменка, который ближе всего расположен к военным складам и где уже были полностью уничтожены первыми взрывами несколько жилых домов. Женщина сняла свой автомобиль, который был в буквальном смысле изрешечён осколками снарядов.

Как отмечают люди в зоне бедствия, снаряды не только взрываются, но и некоторые из них разлетаются, не детонируя, по округе, как тяжёлые металлические болванки.

Такие снаряды с лёгкостью пробивают и повреждают дорожное покрытие, стены домов и кузова автомобилей.

Как сообщал Лайф, в результате новых взрывов ранения получили как минимум восемь человек.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов под Ачинском, погиб один человек. По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.

Через несколько дней в Ачинском районе был снят режим ЧС и жители Ачинска начали возвращаться в дома. Военные приступили к разминированию территории. Однако вскоре снаряды начали рваться вновь, была объявлена повторная эвакуация. Лайф опубликовал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров.