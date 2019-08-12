СМИ: Евросоюз планирует не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Сейчас страны Старого Света обсуждают данную тему на техническом уровне. В дискуссию вовлечены все члены ЕС.

Европейский союз намерен не признавать выданные жителям Донбасса паспорта Российской Федерации. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии (ЕК).

— Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов, — заявили изданию в пресс-службе ЕК.

При этом сейчас страны Старого Света обсуждают данную тему на техническом уровне. В дискуссию вовлечены все члены ЕС. Любопытно, но решение о выдаче виз будет принимать каждая страна самостоятельно.

Наиболее радикальную позицию в обсуждении заняли дипведомства Латвии и Литвы, которые намерены твёрдо отказывать в получении Шенгенской визы заявителям с подобными документами.

— Работая вместе с другими странами-членами, мы можем следить за тем, чтобы "новые граждане" России, которые внезапно возникли в Донбассе, не могли приехать ни в Латвию, ни в государства ЕС и Шенгенской зоны, — отметили в Риге.

В Москве уже отреагировали на подобное обсуждение, заявив, что это входит в резкое противоречие с европейскими ценностями. Кроме того, Россия будет внимательно следить за реакцией западных коллег на ситуацию вокруг отечественных паспортов.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. 17 июля глава государства упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР.

При этом в Эстонии и Латвии уже заявили, что не признают паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.